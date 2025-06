Il mercato globale delle uova è spaccato | prezzi in calo in Europa alle stelle negli Usa

Il mercato delle uova attraversa un periodo di forti contrasti: mentre in Europa i prezzi sono in calo, negli Stati Uniti registrano aumenti record. Dalle prime avvisaglie di metà aprile, il settore mostra segnali divergenti che riflettono le complesse dinamiche economiche globali. Analizziamo nel dettaglio le cause di questa disparità e le prospettive future. Perché questa divergenza influenzerà non solo i consumatori, ma anche gli operatori del settore a livello mondiale.

Roma, 19 giugno 2025 – La prima segnalazione – trasmessa da Eurostat con riferimento al mercato dell’Unione europea - risale a metà aprile: già a marzo 2025, il prezzo medio delle uova fresche  è cresciuto sì del 6,7% rispetto a marzo 2024, ma non si sono visti quegli aumenti a doppia cifra che erano stati registrati, invece, tra il 2022 e il 2023. I rincari più marcati hanno riguardato Repubblica Ceca (+46%), Slovacchia (+29,8%) e Ungheria (+26,1%), mentre Paesi Bassi (-3,6%), Lussemburgo (-3,2%) e Grecia (-2%) hanno registrato cali di quotazioni rilevanti. E in Italia? Secondo gli studiosi di Areté – società indipendente specializzata nei servizi di analisi e previsione sui mercati delle materie prime agrifood - i prezzi italiani delle uova hanno subito un calo costante tra aprile e giugno 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il mercato globale delle uova è spaccato: prezzi in calo in Europa, alle stelle negli Usa

