Il mercato della Pistoiese sta per decollare Confermato Accardi adesso Rossi e Biagi

Il mercato della Pistoiese sta per decollare, con Accardi confermato e i colpi di mercato pronti a rafforzare la squadra. La società ha già sottoscritto un accordo preliminare per l’acquisto di Alberto Boschetti e sta giocando le sue carte per altri profili esperti, puntando a creare un organico competitivo e ambizioso. Su questo fronte, nella mattinata di ieri è stato definita anche la permanenza del difensore Andrea Accardi, che diventa il...

Stanno iniziando a delinearsi in modo sempre più nitido le strategie di mercato della Pistoiese, che formalizzato, con la sottoscrizione di un accordo preliminare, l’acquisto di Alberto Boschetti, sta lavorando su altri profili esperti per rafforzare ulteriormente un organico che ripartirà da una base già piuttosto solida. Su questo fronte, nella mattinata di ieri è stato definita anche la permanenza del difensore Andrea Accardi, che diventa il quinto confermato dopo Maldonado, Simeri, Bertolo e Pinzauti. Il prossimo a essere annunciato dovrebbe essere Kharmoud, mentre, come accennato nei giorni scorsi, non faranno parte del nuovo progetto tecnico Polvani e Sparacello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il mercato della Pistoiese sta per decollare. Confermato Accardi, adesso Rossi e Biagi

In questa notizia si parla di: mercato - pistoiese - confermato - accardi

Il mercato della Pistoiese sta per decollare. Confermato Accardi, adesso Rossi e Biagi; Andrea Accardi è la quinta conferma per la stagione 25/26; Serie D mercato. La Pistoiese prolunga il contratto di un difensore.

Il mercato della Pistoiese sta per decollare. Confermato Accardi, adesso Rossi e Biagi - Il difensore è il quinto elemento che resta in orange, diventeranno sei con Kharmoud. Scrive sport.quotidiano.net

Pistoiese, lo zoccolo duro. Anche Pinzauti nel motore - Con Angelucci potrà giocare sia da punta centrale che da esterno offensivo. Riporta lanazione.it