Il Mattino | Napoli fuoco e fiamme sul mercato

Con l'arrivo di De Bruyne a parametro zero e una potenza di fuoco economica senza eguali in Italia, il Napoli si prepara a scrivere una nuova pagina nella sua storia recente. Come scrive Pino Taormina su Il Mattino, siamo soltanto all'inizio di una sessione estiva destinata a lasciare il segno. I conti parlano chiaro. Dall'inizio di questo mercato, con i riscatti di Natan (al Betis) e Gaetano (al Cagliari), il Napoli ha già incassato 15 milioni. Una cifra in parte reinvestita per Marianucci, pagato 9 milioni all'Empoli. De Bruyne è arrivato a parametro zero, ma con un ingaggio lordo vicino ai 10 milioni.