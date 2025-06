Il Lido 84 di Gardone Riviera tra i migliori 50 ristoranti al mondo e primo tra gli italiani

Il Lido 84 di Gardone Riviera brilla come uno dei migliori 50 ristoranti al mondo, conquistando il prestigioso 16° posto e distinguendosi come il primo tra gli italiani. Questo riconoscimento, consegnato durante la cerimonia di The World's 50 Best Restaurants 2025 al Lingotto di Torino, conferma l’eccellenza culinaria italiana. Un traguardo che rende orgogliosa tutta la nostra tradizione gastronomica, dimostrando che l’arte del mangiare bene si coltiva con passione e talento.

Gardone Riviera – 'Maido' ristorante di Lima è il vincitore del The World's 50 Best Restaurants 2025, il riconoscimento nel corso della cerimonia che ha premiato i 50 migliori ristoranti del mondo che si è svolta questa sera al Lingotto di Torino. Nella classifica dei migliori 50 anche 5 ristoranti italiani: primo tra gli italiani (al 16esimo posto complessivo) 'Lido 84' di Gardone Riviera. Seguono al 18esimo posto 'Reale' di Castel di Sangro, al 31esimo posto 'Le Calandre' di Padova, al 31esimo Piazza Duomo di Alba e al 43esimo Uliassi di Senigallia. L’incoronazione si è tenuta a Torino, dove questa sera si è svolto l'evento per i The World's 50 Best Restaurants 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Lido 84 di Gardone Riviera tra i migliori 50 ristoranti al mondo (e primo tra gli italiani)

