Il libro della psicoterapeuta | La felicità delle piccole cose

Ecco un'anteprima di un mondo in cui la felicità non è un sogno lontano, ma una realtà accessibile a tutti. Lucia Todaro, psicoterapeuta di Bovisio Masciago, ci guida con il suo nuovo libro “La felicità possibile - Piccoli...” alla scoperta di come apprezzare le piccole cose e trovare gioia nei momenti quotidiani. Scopriamo insieme come imparare a essere felici, passo dopo passo, in un viaggio che potrebbe cambiare la nostra vita.

Cosa accadrebbe se la felicità non fosse un ideale irraggiungibile, ma qualcosa che possiamo trovare in ogni momento? E se gli oggetti potessero parlare, cosa ci direbbero della felicità? Ma soprattutto si può imparare a essere felici? Secondo Lucia Todaro, residente a Bovisio Masciago, è possibile. E per condividere questa sua convinzione, frutto di esperienze e riflessioni professionali e personali, ha scritto "La felicità possibile - Piccoli indizi di quotidiana saggezza". Un benessere che nasce dal "potere straordinario di dare senso alle cose ordinarie". "Non sono solo oggetti - racconta - ma rappresentano concetti e delineano traiettorie verso la felicità che desideriamo.

