Delle 20 realtà preferite dalla Generazione Z in Italia, Milano si conferma come il cuore pulsante dell’innovazione e delle opportunità. Great Place To Work Italia ha analizzato oltre 7.700 giovani collaboratori, rivelando quali aziende sanno conquistare i talenti più digitali e ambiziosi. Questi risultati ci mostrano un panorama lavorativo in evoluzione, dove ambiente, merito e riconoscimento diventano i nuovi driver di successo. Ecco le aziende che stanno ridefinendo il lavoro per i giovani italiani.

Great Place To Work Italia ha stilato la classifica Best Workplaces for Gen Z 2025, individuando quali sono le aziende in cui i giovani nati dal 1998 in poi ritengono migliori per lavorare. L’analisi ha coinvolto 7.741 collaboratori attivi in centinaia di società italiane, con domande sull’ambiente lavorativo, sulla retribuzione, sul riconoscimento del merito e su molti altri ambiti. I risultati sono stati piuttosto netti. Delle 20 realtà premiate, il 40% fanno parte del settore IT, che domina la classifica. A seguire ci sono i servizi professionali (20%) la manifattura e il retail (entrambi al 10%). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il lavoro secondo la Gen Z, classifica delle 20 migliori aziende in Italia: domina Milano

