Il latte artificiale sta finendo i neonati inizieranno a morire | il disperato appello di un pediatra di Gaza

In un quadro di crisi umanitaria senza precedenti, la lotta per la sopravvivenza dei neonati di Gaza diventa una corsa contro il tempo. Ahmad Al-Farra, pediatra e voce di allarme, denuncia l’imminente fine delle scorte di latte artificiale, un tocco di speranza si spegne tra le macerie. La crisi alimentare minaccia la vita dei più vulnerabili, lasciando il mondo in attesa di una risposta urgente e concreta. Continua a leggere.

Ahmad Al-Farra, direttore del reparto di pediatria dell'ospedale Nasser di Khan Younis, nella Striscia di Gaza, ha spiegati che molto presto si esauriranno le scorte di latte in polvere e i neonati, a partire da quelli prematuri, moriranno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: latte - neonati - gaza - artificiale

“Feci un fioretto, se mi fosse arrivato il latte lo avrei donato ai neonati della tin”: una mamma donatrice - In occasione della Giornata mondiale del Latte Umano Donato, Elena Sandini, dirigente medico e mamma donatrice, sottolinea l'importanza di questa risorsa vitale per i neonati in terapia intensiva.

In un post online, l’organizzazione ha affermato che la nave è stata “abbordata illegalmente, il suo equipaggio civile disarmato rapito, e il suo carico salvavita -compreso latte artificiale per neonati, cibo e forniture mediche - confiscato.” Vai su Facebook

Il latte artificiale sta finendo, i neonati inizieranno a morire: il disperato appello di un pediatra di Gaza; Il video del bambino denutrito non riguarda Gaza; Non posso nutrirlo: il neonato lasciato con un biglietto e il dramma delle madri di Gaza.

“Il latte artificiale sta finendo, i neonati inizieranno a morire”: il disperato appello di un pediatra di Gaza - Farra, direttore del reparto di pediatria dell'ospedale Nasser di Khan Younis, nella Striscia di Gaza, ha spiegati che molto presto si esauriranno ... Si legge su fanpage.it

Latte artificiale ai neonati: non è vero che meno coliche e più sonno - E’ vero che i genitori ad un certo punto hanno bisogno, oltre che dormire, di credere alla ... Lo riporta blitzquotidiano.it