Il killer di Villa Pamphili era stato finanziato con 860mila euro da Franceschini per un film

Il mistero che avvolge il killer di Villa Pamphili si infittisce: un film mai realizzato, finanziato con oltre 860 mila euro dal ministro Franceschini durante il governo Conte bis. Un patrimonio misterioso destinato a un progetto cinematografico, ma che nasconde forse ben altro. La verità dietro questa sorprendente vicenda potrebbe sconvolgere gli equilibri politici e culturali italiani.

Al regista assassino di Villa Pamphili un tesoretto di 863.595,90 euro da Dario Franceschini nel governo Giuseppe Conte bis. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Il killer di Villa Pamphili era stato finanziato con 860mila euro da Franceschini per un film

