Il killer di di Villa Pamphili era stato finanziato con 860mila euro da Franceschini per un film

Una scoperta sconvolgente ha messo in luce come il regista coinvolto nel dramma di Villa Pamphili abbia ricevuto un finanziamento di oltre 860 mila euro da Dario Franceschini. Un tesoretto che solleva numerosi interrogativi sulla trasparenza e l’uso dei fondi pubblici, mettendo in discussione l’integrità di un sistema che dovrebbe tutelare l’interesse pubblico. La vicenda si apre a nuovi scenari inquietanti e ancora da chiarire.

Al regista assassino di Villa Pamphili un tesoretto di 863.595,90 euro da Dario Franceschini nel governo Giuseppe Conte bis. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Il killer di di Villa Pamphili era stato finanziato con 860mila euro da Franceschini per un film

In questa notizia si parla di: villa - pamphili - euro - franceschini

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

La madrina del Roma Pride 2025 Rose Villain sventola la bandiera palestinese davanti a migliaia di persone, che insieme alla cantante, hanno poi intonato il brano 'Fuorilegge'. #Pride #Roma Vai su Facebook

Il regista killer di Villa Pamphili era stato finanziato per un film con 800mila euro dal ministro Franceschini nel governo Conte; ESCLUSIVA OPEN - Kaufmann, l’uomo di Villa Pamphili ha ottenuto quasi un milione di fondi pubblici del tax credit per il suo film su Roma mai prodotto; Villa Pamphili, Rexal Ford ha ricevuto dal Ministero della Cultura quasi un milione di euro per fare un film.

Villa Pamphili, Rexal Ford ha ricevuto dal Ministero della Cultura quasi un milione di euro per fare un film - L'uomo di Villa Pamphili avrebbe ottenuto quasi un milione di fondi pubblici dopo aver inviato un progetto su Roma con il nome di Rexal Ford, la sua falsa ... Secondo fanpage.it

Villa Pamphili, Kaufmann ha ottenuto un milione di fondi pubblici per un film mai prodotto - Quasi un milione di fondi pubblici per un film mai realizzato erano stati assegnati a Francis Kaufmann, l'uomo arrestato in Grecia del giallo di villa Pamphili: l'esclusiva di Open ... Da msn.com