Il graffio di Conte alla Serie A | accelerata per Ndoye le cifre dell’operazione | CMIT

Il mercato del Napoli si anima con colpi di scena e trattative serrate, tra operazioni lampo e strategie mirate. La corsa alla fascia sinistra vede Neres come certezza, mentre Ndoye si fa strada come possibile nuova freccia all’arco di Spalletti. Con Lukaku e Politano già blindati, il club lavora per rafforzare la rosa e mantenere alta la competitività in Serie A. Ma quali altre sorprese ci riserveranno i prossimi giorni?

Il Napoli spinge per l’obiettivo principale sulla corsia di sinistra, che prenderà il posto definitivo di Kvaratskhelia: dal Bologna doppia trattativa Okafor non verrà riscattato e David Neres è l’unica certezza della corsia mancina. In realtà sono solo tre i calciatori del fronte offensivo che ad oggi il Napoli è sicuro di mantenere anche per la prossima stagione: ovviamente Lukaku, Politano e il neo-sposo brasiliano. Dan Ndoye è il primo obiettivo per l’attacco del Napoli (ANSA) Calciomercato.it Il pacchetto offensivo azzurro potrebbe presto arricchirsi. Giovanni Manna sta lavorando ininterrottamente per ampliare il ventaglio di opzioni a disposizione di mister Conte. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Il graffio di Conte alla Serie A: accelerata per Ndoye, le cifre dell’operazione | CM.IT

