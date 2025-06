Il gol di Yildiz più bello di quello scudetto in rovesciata di McTominay ma votavano i tifosi ecco perché

Il gol di Kenan Yildiz, il più bello della Serie A 2024/265 secondo i tifosi, ha conquistato il cuore dei supporter, superando persino il celebre acuto di McTominay. La magia di questo episodio nel derby contro il Torino si è trasformata in un trionfo condiviso, dimostrando come la passione dei tifosi renda speciale ogni rete. Ma cosa rende davvero indimenticabile questo gol? Scopriamolo insieme.

È delle juventino Kenan Yildiz il gol più bello realizzato nel campionato italiano nella stagione 2024265 Si tratta della rete segnata nel derby contro il Torino dello scorso 11 gennaio. A deciderlo sono stati i tifosi, votando direttamente sotto il sondaggio postato dalla Serie A su Instagram. Proprio il fatto che siano stati i supporter delle squadre a decidere il vincitore, lascia ben intendere come un gol tutto sommato “normale” come quello realizzato dall’attaccante bianconero abbia potuto avere la meglio sulla rovesciata scudetto di Scott McTominay. La prodezza realizzata dallo scozzese nel match scudetto contro il Cagliari occupa solo il secondo posto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il gol di Yildiz più bello di quello scudetto in rovesciata di McTominay (ma votavano i tifosi, ecco perché)

