Il goal di Yildiz al Torino è il più bello dell'ultima Serie A | battuti McTominay e Barella

Il goal di Yildiz al Torino 232 è stato eletto il più bello dell’ultima Serie A, conquistando il cuore dei tifosi con una rete magistrale. Il talento turco della Juventus ha dimostrato tutta la sua classe battendo avversari come McTominay e Barella. La sua magia ha lasciato il pubblico senza fiato, confermando che il futuro del calcio italiano risiede in giovani promesse come lui, pronti a scrivere pagine indimenticabili.

I tifosi hanno deciso: quello di Kenan Yildiz al Torino è il goal più bello della Serie 202425. Il gioiellino turco della Juventus si è aggiudicato. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Venezia-Juventus, la MOVIOLA LIVE: regolari i goal di Fila e Yildiz. Tocco di braccio e annullato quello di Alberto Costa - Venezia e Juventus si sono sfidate nella 38a giornata della Serie A 2024/25, regalando momenti di alta intensità e decisioni controverse.

JUVE IN CHAMPIONS LEAGUE I bianconeri soffrono ma vincono 3-2 a Venezia grazie ai gol di Yildiz, Kolo Muani e Locatelli, conquistando così la qualificazione alla prossima Champions League Quinto posto finale per la Roma, che batte 2-0 il Torino e c Vai su Facebook

Yildiz vince il premio Goal della Stagione: il comunicato - Kenan Yildiz ha vinto il premio 'Iliad Goal of The Season', grazie al goal realizzato nel derby contro il Torino dello scorso 11 gennaio. Si legge su ilbianconero.com

Yildiz, la manita Juve e Del Piero: "Ci sentiamo sempre! Fortunato sul gol" - 0 l' Al Ain e fanno il pieno di fiducia in vista delle gare contro Wydad Casablanca e Manchester Cit ... Scrive tuttosport.com