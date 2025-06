Il glifosato provoca il cancro va abolito

Il dibattito sul glifosato infiamma l’opinione pubblica: alcuni sostengono che sia una minaccia per la salute, altri difendono il suo uso in agricoltura. Solo pochi anni fa, nel Parlamento italiano, si sono affrontate posizioni diametralmente opposte su questa sostanza controversa. È necessario un confronto aperto e informato per proteggere la nostra salute e l’ambiente. La discussione non può più aspettare: il futuro del nostro pianeta dipende da questo.

Sono passati solo pochi anni da quando all'interno del nostro Parlamento si svolse una singolare seduta in cui furono approvate mozioni di orientamento opposto in merito alla possibilità di utilizzare .

Il glifosato è cancerogeno? Ecco cosa c’è da sapere - a base di glifosato prodotti dalla multinazionale gli hanno provocato il cancro. Si legge su tpi.it

Glifosato, nuovo studio: è cancerogeno per l'uomo? - Un nuovo studio ha portato alla luce nuove prove sul glifosato: il pesticida potrebbe causare diversi tipi di cancro. Come scrive meteo.it