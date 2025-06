Il giorno più granata di tutti | la Salernitana compie 106 anni

Il giorno più granata di tutti sta per essere celebrato: la Salernitana compie 106 anni, un traguardo di passione e tradizione. Con entusiasmo e devozione, i tifosi rendono omaggio a questa storica società, nata il 19 giugno 1919 nel cuore di Salerno. Una festa che unisce generazioni e cuori, testimoniando l’amore incondizionato per la propria squadra. E così, tra ricordi e speranze, si alza un coro: "Tanti auguri, Sua Maestà!".

"Tanti auguri, Sua Maestà". Con commozione e quasi devozione, i tifosi della Salernitana festeggiano il compleanno numero 106 della Salernitana. Fu fondata il 19 giugno 1919. Nacque al civico 67 di Corso Umberto I, attuale via Mercanti. Una delegazione del club, su invito di Generazione Donato.

