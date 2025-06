Il giornalista Angelo Del Vecchio presenta il suo libro ‘Storie di fantasmi megere e folletti del Gargano’

Scopri il misterioso mondo del Gargano grazie alle affascinanti narrazioni di Angelo Riky Del Vecchio. Giornalista, scrittore e infermiere magistrale, ci guida tra fantasmi, megere e folletti in un viaggio tra leggende e realtà che cattura l’immaginazione. Non perdere l’occasione di immergerti in queste storie uniche: l’appuntamento è giovedì 19 giugno alle 18 presso la Biblioteca Comunale di Rignano Garganico, e venerdì 21 giugno...

Angelo Riky Del Vecchio, giornalista, scrittore e infermiere magistrale, presenta il suo lavoro editoriale dal titolo 'Storie di fantasmi, megere e folletti del Gargano'. L'appuntamento è per giovedì 19 giugno alle 18 presso la Biblioteca Comunale di Rignano Garganico, e per venerdì 21 giugno.

