Il gioco della torre

Nel caos geopolitico di oggi, il gioco della torre tra nazioni si fa sempre più pericoloso, con ogni mossa che rischia di far crollare tutto. La mia vignetta su Il Fatto Quotidiano esplora questa tensione, mescolando satira e umorismo per riflettere su un mondo in equilibrio precario. Scopri come l'ironia può essere la nostra arma più potente in tempi di crisi e incertezza.

– la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola #netanyahu #israele #gaza #palestina #iran #teheran #terzaguerramondiale #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satirapolitica #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il gioco della torre

In questa notizia si parla di: fatto - quotidiano - gioco - torre

