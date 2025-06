Il giallo della spazzatura dimenticata scuote la nuova indagine su Garlasco

Il mistero avvolge ancora le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, con il giallo della spazzatura dimenticata che tiene banco tra gli investigatori. Un dettaglio che potrebbe svelare chiavi decisive o rivelare ombre nascoste, alimentando tensioni e dubbi nel corso delle recenti fasi processuali. Questa vicenda, a metà tra passato e presente, si prepara a rivelare nuovi sorprendenti sviluppi. La verità, forse, sta proprio lì, tra quella spazzatura dimenticata.

Quella spazzatura dimenticata del delitto di Garlasco che agita i sonni nella nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi. Tanto da scatenare, lo scorso martedì, un braccio di ferro davanti ai periti Denise Albani e Domenico Marchigiani, contestando la mancanza di alcuni verbali poi confluiti negli atti. A generare le maggiori preoccupazioni l’eventualità che da quegli . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Il giallo della spazzatura dimenticata scuote la nuova indagine su Garlasco

In questa notizia si parla di: spazzatura - dimenticata - indagine - garlasco

«Temo che sulla spazzatura potrebbero esserci tracce di Andrea Sempio». La frase dell’avvocato Massimo Lovati riassume bene la tensione che si respira intorno al caso Garlasco, tornato di nuovo al centro dell’attenzione poco prima dell’inizio dell’incidente Vai su Facebook

Omicidio Poggi, CHIARA HA MANGIATO I FRUTTOLO PER COLAZIONE INSIEME A QUALCUNO? C’erano altre persone in cucina quella mattina? Yougurt, biscotti e cereali erano tutti per lei? Perché la spazzatura non è mai stata analizzata? Se ci fosse il dn; Gli elementi della procura contro Andrea Sempio nel delitto di Garlasco: impronte, biglietti, alibi vacillanti; Ho fatto cose brutte. L'impronta, il malore e quel biglietto tra i rifiuti di Sempio.

Delitto Garlasco, Lovati:”Non capisco perché conservare la spazzatura per 18 anni”/ “Forse è stata manomessa” - Delitto Garlasco, il caso a Pomeriggio 5: domani l'incidente probatorio sulla spazzatura. Secondo ilsussidiario.net

Caso Garlasco, si riparte dalla spazzatura casa Poggi mai analizzata - Un piattino di carta, due vaschette vuote di Frùttolo e la plastica della confezione, un contenitore vuoto di EstaTh ... Si legge su msn.com