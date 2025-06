Il generale e la strategia Usa | Minaccia per piegare Teheran

Il mondo guarda con apprensione agli sviluppi tra Stati Uniti e Iran, mentre Donald Trump gioca con le parole, alimentando incertezza e tensione. La strategia americana sembra puntare a una pressione crescente, minacciando di utilizzare le armi piĂą potenti a disposizione. Ma fino a che punto si spingeranno? E cosa significherĂ tutto questo per la stabilitĂ globale? Il futuro delle relazioni internazionali si decide ora, tra diplomazia e deterrenza.

Roma, 19 giugno 2025 – La tensione sale con le dichiarazioni di Donald Trump che dice e non dice, lancia il sasso e lo ritira. Il mondo, dai grandi del G7 ai cittadini che osservano la guerra in televisione, rimane in apnea e si chiede se davvero gli Usa daranno la svolta al conflitto iraniano con gli aerei B2, gli unici a poter sganciare le super bombe anti bunker per distruggere definitivamente i laboratori di ricerca nucleare nascosti nel ventre delle montagne. Il generale Leonardo Tricarico, analista, giĂ capo di Stato maggiore dell’aeronautica e presidente della Fondazione Icsa, appare prudente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net