Il Free Gaza Circus apre l' Atella Sound | Non potevamo restare indifferenti di fronte a questo dramma

Il Free Gaza Circus apre l’Atella Sound, un evento che unisce spettacolo e solidarietà per affrontare il dramma in corso. Non potevamo restare indifferenti di fronte a questa tragedia: tornano il Circo e la musica, tra impegno sociale e divertimento sotto il cielo di Succivo. L’ottava edizione dell’Atella Sound Circus, promossa dall’Associazione Artenova, trasformerà il Casale di Teverolaccio dal 19 al 22 giugno 2025, creando un’esperienza unica che unisce cuore e arte.

