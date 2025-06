Il film fantasma di Kaufmann finanziato dal Ministero della Cultura diventa un caso | Accertamenti in corso

Il mistero attorno al film “Fantasma” di Kaufmann si infittisce: finanziato dal Ministero della Cultura, ora si trasforma in un caso di rilievo. Gli accertamenti in corso hanno portato all’arresto dell’regista in Grecia, legato ai fatti di Villa Pamphili. Francis Kaufmann, infatti, aveva ricevuto quasi un milione di euro pubblici, sollevando dubbi sulla trasparenza e sulla destinazione di quei fondi. La vicenda promette di scuotere il mondo culturale italiano.

Ora arrestato in Grecia per i fatti di Villa Pamphili, Francis Kaufmann aveva ricevuto quasi un milione di euro dal Ministero della Cultura:. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Il film fantasma di Kaufmann finanziato dal Ministero della Cultura diventa un caso: "Accertamenti in corso"

In questa notizia si parla di: kaufmann - ministero - cultura - film

Dalla Siberia a Malta a Villa Pamphili: chi era Anastasia Trofimova | Kaufmann «Ford» e gli 800mila euro del ministero per un film - Dalla fredda vastità siberiana alle affascinanti coste di Malta, passando per Villa Pamphili, la storia di Anastasia Trofimova Kaufmann si snoda tra misteri, relazioni complicate e un ingente investimento del Ministero per un film.

Kaufmann era riuscito ad ottenere 860 mila euro per fare un film dal ministero della cultura qui in ITALIA Vai su Facebook

L’ultimo imbroglio di Kaufmann: ha ricevuto 860mila euro dal ministero della Cultura per un film fantasma Vai su X

L’ultimo imbroglio di Kaufmann: ha ricevuto 860mila euro dal ministero della Cultura per un film…; A Kaufmann 863mila euro in fondi da ministero per film mai girato; Fondi pubblici al film-fantasma di Francis Kaufmann, il governo dopo lo scoop di : «Sanzioni al produttore se emergeranno irregolarità.

Villa Pamphilj, a Kaufmann 863mila euro dal ministero della Cultura per un film mai girato - Leggi su Sky TG24 l'articolo Villa Pamphilj, a Kaufmann 863mila euro dal ministero della Cultura per un film mai girato ... Si legge su tg24.sky.it

L’ultimo imbroglio di Kaufmann: ha ricevuto 860mila euro dal ministero della Cultura per un film fantasma - “Stella della Notte”, un film – in realtà mai realizzato – di Francis Kaufmann, il presunto killer di Villa Pamphili, nel 2020 ha ottenuto più di 800mila euro di tax credit dal ministero della Cultura ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it