Il feto trovato in un sacchetto nel bidone del bagno del Ps era di circa 30 settimane

Una scoperta sconvolgente scuote il pronto soccorso: un feto di circa 30 settimane, che sarebbe stato maschio e bianco, è stato ritrovato in un sacchetto tra i rifiuti. La tragica scoperta, fatta da un’addetta delle pulizie all’alba del 19 giugno, solleva interrogativi e apre un doloroso capitolo sulla gestione delle emergenze sanitarie e il rispetto della vita fin dal suo inizio.

Il feto trovato morto in un bidone della spazzatura all’interno del pronto soccorso all’alba del 19 giugno era tra le 26 e le 30 settimane. Il feto - che sarebbe maschio e bianco – era in un sacchetto. Lo ha trovato un’addetta delle pulizie. «Nel prendere il sacco per svuotarlo – ha spiegato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - «Il feto trovato in un sacchetto nel bidone del bagno del Ps era di circa 30 settimane»

In questa notizia si parla di: feto - trovato - sacchetto - bidone

Macabra scoperta a Parma, trovato un feto su un marciapiede: indagini in corso - Una macabra scoperta scuote Parma: un feto è stato trovato su un marciapiede nel quartiere Crocetta, vicino a via Federico II.

«Il feto trovato in un sacchetto nel bidone del bagno del Ps era di circa 30 settimane»; Partorisce in casa a 16 anni: neonato trovato morto in un secchio sul balcone; Butta il figlio fra i rifiuti: fermata 24enne.

Shock all'ospedale di Piacenza, trovato un feto nel cestino nei bagni del pronto soccorso - Scioccante scoperta avvenuta all'alba di oggi nei bagni dell'ospedale di Piacenza dove un'addetta alle pulizie ha trovato un feto in uno dei cestini dei rifiuti del pronto soccorso del nosocomio. Scrive msn.com

Ospedale di Piacenza: trovato un feto morto nel cestino del bagno. Indagini dei carabinieri - All'alba di oggi 19 giugno è stato ritrovato un feto nel cestino dei rifiuti. Segnala tg.la7.it