Il Festival di Sanremo dopotutto potrebbe restare alla Rai

Il Festival di Sanremo, simbolo della musica italiana, potrebbe continuare a brillare sotto l’egida della Rai anche nel prossimo triennio. La Commissione di Valutazione del Comune di Sanremo ha infatti dato il via libera alla proposta del servizio pubblico, aprendo la strada a un futuro ancora più ricco di emozioni e musica. La busta con la documentazione è stata aperta in un momento di grande attesa e speranza, segnando un passo importante per la tradizione italiana.

Il Festival di Sanremo potrebbe restare nelle mani della Rai anche per il prossimo triennio. Come segnalato da Adkronos, la Commissione di Valutazione del Comune di Sanremo ha dichiarato ammissibile la proposta presentata dal servizio pubblico per l’organizzazione e la trasmissione in chiaro della storica kermesse per le edizioni 2026, 2027 e 2028, con eventuale proroga per ulteriori due anni. La busta con la documentazione è stata aperta in seduta pubblica nella Sala Giunta di Palazzo Bellevue, confermando che l’unica offerta pervenuta entro la scadenza del 19 maggio era quella dell’emittente di Stato. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Il Festival di Sanremo, dopotutto, potrebbe restare alla Rai

In questa notizia si parla di: sanremo - festival - potrebbe - restare

Tulipani di Seta Nera, intervista esclusiva a Marco Carta: “Ad Amici ero insicuro, ora mi sento un uomo risolto. Festival di Sanremo? Spero di tornare con la canzone giusta” - Nel cuore della XVIII Edizione del Festival di Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera, Marco Carta si racconta in un'intervista esclusiva.

Oggi un ragazzo giovane non può restare in Italia perché non ce la fa. L’emergenza nazionale è come far crescere gli italiani in Italia, non come portare i migranti in Albania! L’Enews di oggi Vai su Facebook

Il Festival di Sanremo cambia location? La RAI vorrebbe trasferirlo in un'altra città italiana: ecco dove; Festival di Sanremo su Canale 5 o Nove? La Rai blinda Carlo Conti: Non potrebbe condurlo altrove; Sanremo resta in Rai, Mediaset e Discovery non partecipano al bando: «Arrivata una sola busta d'offerta».

Sanremo 2026, il Festival potrebbe slittare a marzo in via eccezionale: ecco perché - In queste ore si è diffusa l'ipotesi che il Festival di Sanremo 2026 potrebbe non andare in onda ... Si legge su msn.com

Il Comune di Sanremo dice il primo "sì" alla Rai per la trasmissione del Festival, cosa può succedere ora - Offerta completa, ora si apre la fase di valutazione tecnica ... Secondo virgilio.it