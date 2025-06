Il Festival del Panuozzo torna a Gragnano | tre giorni dedicati alla specialità del posto

Preparati a vivere un’esperienza irresistibile: il Festival del Panuozzo torna a Gragnano, portando tre giorni di gusto e tradizione dal 22 al 24 giugno in via Quarantola. Con 11 stand dedicati a farciture uniche, opzioni gluten free e dolci irresistibili, questa kermesse promette di deliziare tutti i palati. Non perdere l’occasione di scoprire perché il panuozzo è il protagonista assoluto della cucina locale: continua a leggere.

