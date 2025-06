Il fatto del giorno | delitto Cella nuova udienza del processo per il cold case di Chiavari | Video

Nel cuore di Chiavari si riaccendono le luci sulla intricata vicenda del cold case, con la nuova udienza del processo e un video esclusivo. Tra i presenti anche Mino Paoletti, l’ispettore della squadra Mobile che, dopo anni di indagini, ha riaperto il caso. Un momento cruciale per fare luce su un delitto che ha sconvolto la comunità . Ne parliamo con Alessandra Rossi, dalla cronaca di Genova.

In aula anche Mino Paoletti, l'ispettore della squadra Mobile della polizia che ha seguito l'indagine dopo la riapertura del caso 4 anni fa. Ne parla Alessandra Rossi della cronaca di Genova.

Le indagini si stanno concentrando soprattutto sulle tracce dei messaggi tra Sempio e alcuni amici il giorno del delitto, perché nessuno nei verbali ne ha mai fatto cenno. Ma il traffico della «cella» di Garlasco li conferma

Il fatto del giorno: delitto Cella, nuova udienza del processo per il cold case di Chiavari; Omicidio di Nada Cella, dopo quasi trent’anni al via il processo; VIDEO | Si apre il processo per il delitto di Nada Cella: presente anche Soracco.

Delitto Cella: agente, Soracco si agitò solo con nome Cecere - Marco Soracco, il commercialista nel cui studio di Chiavari (Genova) venne uccisa la segretaria Nada Cella il 6 maggio 1996, ha sempre avuto un atteggiamento "freddo, secco, coerente e sicuro di sé".

Delitto Cella: zio, disse che in studio girava denaro 'sporco'