Il farmaco che assumo è controindicato in gravidanza?

Il farmaco che attualmente assume, il Vimpat, è un importante alleato nel controllo delle crisi epilettiche, ma la sua sicurezza durante la gravidanza richiede attenzione. La salute della mamma e del futuro bambino sono prioritarie, quindi è fondamentale consultare il proprio medico per valutare i rischi e le alternative possibili. L'articolo “Il farmaco ...

Buonasera dottoressa, in seguito all’asportazione di un meningioma parietale destro, sono stata successivamente sottoposta a una seduta di radiochirurgia, e circa un anno dopo ho avuto un attacco epilettico. Da da allora prendo il Vimpat da 100 mg, due compresse una al mattino e una la sera. Questo farmaco può essere nocivo in gravidanza? Qualora rimanessi incinta dovrei interrompere la cura? La ringrazio per la risposta. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “Il farmaco che assumo è controindicato in gravidanza?”

In questa notizia si parla di: farmaco - gravidanza - assumo - controindicato

Melatonina: fa male? Effetti su fegato, reni e in gravidanza; Cardioaspirina: cos’è, perché si prende e come agisce; Epilessia, l’alert per le donne: “Alcuni farmaci possono ridurre la fertilità”.

Psoriasi in gravidanza: terapie consentite e controindicate - Sebbene non esistano particolari controindicazioni alla gravidanza per una donna con psoriasi, è bene valutare caso per caso, verificando la compatibilità dei farmaci che si assumono con il ... Come scrive nostrofiglio.it

Farmaci in gravidanza: quali si possono prendere? - Sull'utilizzo dei farmaci in gravidanza pesa un forte pregiudizio: sono ancora molte le donne che pensano di non poter assumere medicinali durante i nove mesi di gestazione per via dei possibili ... Segnala nostrofiglio.it