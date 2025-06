Il famoso attore diventa papà per l’ottava volta a 70 anni

A 70 anni, il noto attore statunitense si prepara a vivere un’altra grande avventura: l’arrivo del suo ottavo figlio. Celebre per i ruoli iconici, tra cui Telespalla Bob nei Simpson, questa gravidanza inattesa ha riacceso l’entusiasmo di una coppia innamorata e felice. All’età in cui molti pensano al meritato riposo, lui sfida ancora una volta le aspettative, dimostrando che la vita può riservare sorprese sorprendenti a ogni età.

Personaggi Tv. All’età di 70 anni, il famoso attore si prepara a cambiare ancora pannolini. L’attore statunitense, celebre per ruoli cult come quello di Telespalla Bob nei Simpson, sarà papà per l’ottava volta. La notizia è stata svelata da alcuni scatti pubblicati da People.com, che mostrano la moglie, 46 anni, con il pancione in bella vista durante una passeggiata a Londra. Una gravidanza inaspettata, che ha riacceso l’entusiasmo nella coppia e rinnovato l’interesse per la sua vivace vita privata. Leggi anche: “È nata Bea”. Ambra Angiolini, lo scatto con la piccola scatena i fan: chi è quella bambina Kelsey Grammer aspetta l’ottavo figlio dalla compagna Kayte Walsh: le foto che confermano la gravidanza. 🔗 Leggi su Tvzap.it