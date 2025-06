Il duo che non ti aspetti | Sinner e Bocelli insieme ecco Polvere e Gloria

Gloria”, due stelle che brillano in mondi diversi si uniscono per creare un capolavoro inaspettato e coinvolgente. Quando il talento e la passione si incontrano, nascono emozioni uniche. Preparatevi a vivere un viaggio tra musica e sogno: “Polvere e Gloria”, disponibile dal 20 giugno 2025 con Decca Records / Universal Music. Un’armonia di generazioni e storie, pronta a lasciarvi senza fiato.

Disponibile dal 20 giugno 2025. Quando due fuoriclasse si incontrano oltre i confini del proprio mondo, ma nel terreno comune della vita, nasce qualcosa di unico. Nasce “Polvere e Gloria”: l’inedito incontro musicale tra il Maestro Andrea Bocelli e il campione Jannik Sinner, disponibile dal 20 giugno per Decca Records Universal Music. Un dialogo tra generazioni, tra esperienze diverse ma animate dalla stessa fiamma: la passione. In “Polvere e Gloria”, tra italiano e inglese, la voce inconfondibile di Andrea Bocelli dona profondità e solennità al brano, mentre Jannik Sinner si inserisce con parole semplici e autentiche, quasi fossero pensieri sussurrati a sé stesso: “All you have to do is to be yourself”, “Improve every day”, “Talent doesn’t exist, it has to be earned”. 🔗 Leggi su 361magazine.com