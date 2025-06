Il ds Cutolo su più fronti | un esterno e un centrale difensivo Arezzo obiettivo Russo C’è anche Coppolaro

Il mercato estivo dell'Arezzo si anima con importanti mosse per rafforzare la difesa. Nello Cutolo, protagonista delle trattative, punta a perfezionare il reparto arretrato con due terzini e un centrale di qualità. Tra i nomi caldi spiccano quello di Pi249 Fronti, esterno e centrale difensivo, e l'obiettivo russo C8217232. Con l'ufficializzazione di Giacomo Venturi come nuovo portiere, la squadra si prepara a una stagione all'insegna della solidità e del talento.

di Andrea Lorentini In attesa di ufficializzare Giacomo Venturi, nuovo portiere in pectore e primo colpo di questa campagna estiva, Nello Cutolo (nella foto) prosegue nella trattative per completare e rinforzare il reparto arretrato. Gli obiettivi, come noto, sono due terzini e almeno un centrale difensivo. Per la fascia sinistra il nome nuovo è quello di Luca Russo, ultima stagione al Cerignola nel girone C dove ha collezionato 36 presenze e messo a referto ben 8 assist. Numeri importanti per un terzino sinistro, che testimoniano la sua efficacia anche nella metà campo avversaria. Russo non è imponente fisicamente (176 cm), ma compensa con un’ottima corsa, un’intelligenza tattica spiccata e una capacità di lettura delle situazioni difensive che lo rende estremamente affidabile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net