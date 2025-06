Il Dottor Destino di Avengers | Doomsday proviene dalla realtà dei Fantastici Quattro? Cosa sappiamo?

Il mondo degli Avengers si arricchisce di un nuovo e affascinante mistero: il Dottor Destino di "Avengers: Doomsday" ha radici che sembrano affondare nella realtà dei Fantastici Quattro. Ma cosa sappiamo davvero? La risoluzione di questo enigma ci porterà a scoprire se l’universo visitato in "Gli Inizi" rappresenti un’ulteriore sfumatura di questa intricata narrazione. Scopriamolo insieme...

La Prima Famiglia Marvel si scontrerà con il Dottor Destino di Robert Downey Jr. in Avengers: Doomsday, ma proviene dalla realtà che visiteremo per la prima volta in I Fantastici Quattro: Gli Inizi? Ecco le ultime novità. I Fantastici Quattro: Gli Inizi è ambientato in una realtà parallela e presenta una versione della Prima Famiglia Marvel che proviene da una New York retrofuturistica ispirata agli anni ’60. Il team sarà al centro dell’attenzione in Avengers: Doomsday, e ci si aspetta che diventi parte integrante del nuovo Universo Cinematografico Marvel dopo Avengers: Secret Wars. 🔗 Leggi su Cinefilos.it