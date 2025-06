Il dolce si fa in due | sabato 21 giugno Mario Di Costanzo e Tommaso Foglia insieme per una serata speciale

Il dolce si fa in due e il prossimo 21 giugno Napoli si trasformerà nella capitale della creatività gastronomica. Mario Di Costanzo e Tommaso Foglia, due maestri pasticcieri di fama, uniranno le loro eccellenze in un evento unico che promette sorrisi, gusto e meraviglia. Preparatevi a vivere una serata indimenticabile, dove la pasticceria diventa arte, emozione e condivisione. E ora...

NAPOLI – Ci sono occasioni in cui la pasticceria si trasforma in spettacolo, il dessert in racconto e il brindisi in gesto di bellezza collettiva. E sarà proprio questo lo spirito di “In due è più dolce”, l’attesissimo show cooking con degustazione e drink che vedrà protagonisti due tra i più noti Maestri pasticcieri italiani: Mario Di Costanzo e Tommaso Foglia, giudice amatissimo di Bake Off Italia. L’appuntamento, già molto atteso e ora confermato per sabato 21 giugno 2025 alle ore 19:30, si terrà nel cuore di Napoli, davanti alla storica Pasticceria Di Costanzo di Piazza Cavour 133. Un evento dal vivo, elegante e sorprendente, che promette di coinvolgere tutti i sensi grazie alla sapienza tecnica, all’estro creativo e alla profonda umanità dei suoi protagonisti. 🔗 Leggi su Primacampania.it