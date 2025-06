Il docufilm Safara selezionato alla Golden Leaf 2025 awards ceremony and gala a Roma

Orgoglio italiano nel mondo del cinema verde: il docufilm Safara, prodotto da TakeMeBack – Corrieri Solidali, è stato selezionato alla prestigiosa Golden Leaf 2025 Awards Ceremony and Gala, che si terrà il 26 giugno al Teatro Argentina di Roma. Un riconoscimento che celebra il nostro impegno per la sostenibilità e l’ambiente, e che pone l’Italia al centro del panorama cinematografico dedicato alla natura. La strada verso una maggiore consapevolezza ambientale passa anche attraverso la nostra arte.

Il docufilm Safara, prodotto da TakeMeBack – Corrieri Solidali, è stato selezionato ufficialmente alla Golden Leaf 2025 Awards Ceremony and Gala, evento di punta dell’Italia Green Film Festival, che si terrà il 26 giugno al Teatro Argentina di Roma. La cerimonia rappresenta uno degli. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Il docufilm Safara selezionato alla Golden Leaf 2025 awards ceremony and gala a Roma

In questa notizia si parla di: docufilm - safara - selezionato - golden

Il docufilm Safara selezionato alla Golden Leaf 2025 awards ceremony and gala a Roma.

Il docufilm su Maffei vola in finale - Il documentario "A un centimetro dal sogno" è stato selezionato per l'edizione 2023 di "Sport Movie & Tv" e racconta la storia di Arturo Maffei, saltatore in lungo che nelle Olimpiadi del 1936 ... lanazione.it scrive

Primo Maggio tra docufilm e cerimonie - Auditorium "Padre Reina" di via Meda 20 la proiezione del docufilm che ripercorre le vicende dei lavoratori della Fpt di Pregnana ... Scrive ilgiorno.it