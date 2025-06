Il diritto di dire no Reportage nei villaggi dell’India tra chi blocca i matrimoni precoci delle bambine e aiuta i minori a uscire dal silenzio

Il diritto di dire no si fa strada tra le pieghe di un'India nascosta, dove coraggio e speranza si intrecciano in ogni azione. Tre donne determinate affrontano un viaggio di ore per portare voce a chi è stato messo a tacere: le bambine vittime di matrimoni precoci e i minori che trovano il coraggio di uscire dal silenzio. A Jamujhari, incontreranno storie di resilienza e rinascita che cambieranno il destino di molte vite.

È da poco passata l’alba quando tre donne caricano opuscoli, striscioni e disegni nel bagagliaio del fuoristrada. Il cielo è bianco, carico di umidità . Pioverà , forse domani. Davanti a loro hanno almeno 4 ore di viaggio, su strade costeggiate di alberi di teak e di palma, capanne, contadini e chioschi dove fermarsi a bere il chai. Devono raggiungere un villaggio di 900 abitanti nascosto tra le foreste che si chiama Jamujhari. Lì incontreranno una ventina di bambine e bambini e spiegheranno loro perché possono dire no a un futuro che non vogliono, anche se questo significa andare contro i genitori e le tradizioni tramandate di famiglia in famiglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il diritto di dire no. Reportage nei villaggi dell’India tra chi blocca i matrimoni precoci delle bambine e aiuta i minori a uscire dal silenzio

In questa notizia si parla di: bambine - dire - diritto - reportage

Creavano Spid “paralleli”, identità digitali false, per accedere alla piattaforma “18app” e generare i voucher al posto dei neomaggiorenni che ne avevano diritto e poi presentavano false fatture elettroniche per ottenere i rimborsi previsti, senza che alcun bene Vai su Facebook

Il diritto di dire no. Reportage nei villaggi dell’India tra chi blocca i matrimoni precoci delle…; Summit per i bambini: diritto al gioco e alla pace, cura dalle ferite della guerra; Il diritto all’istruzione nel mondo, numeri e prospettive.

Mattarella, bambine e bambini hanno diritto alla pace - Riconoscere in concreto e promuovere questi diritti, fornendo gli strumenti per diventare adulti consapevoli, vuol dire offrire a tutti noi la speranza ... Riporta ansa.it

Mattarella, le bambine e i bambini hanno diritto alla pace - Riconoscere in concreto e promuovere questi diritti, fornendo gli strumenti per diventare adulti consapevoli, vuol dire offrire a tutti noi la speranza ... ansa.it scrive