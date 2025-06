Il direttore dell’Agenzia Onu per l’energia atomica Aiea Rafael Grossi | Non avevamo alcuna prova di uno sforzo sistematico da parte dell’Iran per ottenere un’arma nucleare

In un contesto di tensioni crescenti e accuse infuocate, Rafael Grossi, direttore dell’Aiea, offre una prospettiva sorprendente: non ci sono prove che l’Iran sia vicino a sviluppare un’arma nucleare. La sua analisi mette in discussione le narrative che alimentano il conflitto, aprendo un nuovo fronte nel dibattito internazionale. Ma cosa significa davvero questa dichiarazione per la stabilità regionale e globale? La risposta potrebbe cambiare tutto.

Il direttore dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) Rafael Grossi ha dichiarato, in un'intervista esclusiva alla giornalista della Cnn Christiane Amanpour, di non avere prove che l'Iran fosse vicino a sviluppare un ordigno nucleare, che è il motivo ufficiale per cui Israele ha cominciato a bombardare Teheran. "C'è questa gara tra chi ha ragione e chi ha torto riguardo al tempo necessario (per arrivare a una bomba atomica, ndr). Certamente non è domani, forse non è questione di anni. Ma queste sono congetture. Perché? Perché non lo sappiamo. Perché se ci sono state attività clandestine, o tenute nascoste agli ispettori, non lo possiamo sapere.