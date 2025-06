Il difficile equilibrismo cinese nella crisi tra Iran e Israele

Il difficile equilibrismo cinese nella crisi tra Iran e Israele riflette la complessità di una politica estera improntata a pragmatismo e diplomazia. Mentre Pechino condanna l’attacco israeliano come violazione del diritto internazionale, si impegna anche a mediare per favorire la de-escalation. Una strategia sottile, volta a mantenere rapporti equilibrati e tutelare i propri interessi globali, mentre la tensione in Medio Oriente si intensifica. La Cina si dimostra un attore chiave in questo delicato scenario internazionale.

La Cina segue con crescente preoccupazione la crisi in Medio Oriente, non rinunciando però al suo tradizionale pragmatismo. Se da un lato Pechino ha condannato fermamente l' attacco di Israele all' Iran definendolo una «violazione del diritto internazionale», dall'altro si è proposta di mediare tra le due parti per favorire una de-escalation. Xi Jinping intervenendo dal vertice con le cinque repubbliche ex sovietiche di Astana, in Kazakistan, è stato chiaro: «La Cina è pronta a collaborare con tutti per svolgere un ruolo costruttivo nel ristabilire pace e stabilità in Medio Oriente». Uno slancio tutt'altro che disinteressato visto che Pechino intende difendere sia i propri interessi energetici e commerciali nella Repubblica Islamica sia gli investimenti hi-tech e infrastrutturali nello Stato ebraico.

