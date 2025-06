Il design forlivese conquista l' Europa | l' agenzia di comunicazione premiata agli European Design Awards

Il design forlivese conquista l’Europa: Integra Solutions di Forlì, guidata da Francesco Ferro, si aggiudica il Bronze agli European Design Awards 2025 con il progetto “Let Me In” per Vetoquinol. Un riconoscimento che conferma il talento e l’innovazione del nostro territorio nel panorama internazionale. Questo prestigioso premio segna solo l’inizio di una serie di successi che porteranno l’eccellenza italiana sempre più in alto nel mondo del design e della comunicazione.

È arrivato nei giorni scorsi il primo riconoscimento internazionale per Integra Solutions, l’agenzia di comunicazione di Forlì guidata da Francesco Ferro. Si tratta del Bronze agli European Design Awards 2025 per il progetto “Let Me In” realizzato per Vetoquinol, azienda veterinaria francese con. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Il design forlivese conquista l'Europa: l'agenzia di comunicazione premiata agli European Design Awards

