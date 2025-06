Il derby di Tripoli sospeso per gravi scontri | ferito l'arbitro i tifosi danno fuoco a un pullman

Il derby di Tripoli si trasforma in un incubo, sospeso a causa di violenti scontri che hanno lasciato ferito l’arbitro e incendiato i pullman dei tifosi. La rivalità tra Al-Ahly e Al-Ittihad si è accesa fino a scatenare caos, invasione di campo e violenza. Un episodio che scuote il calcio libico e mette in evidenza le tensioni sociali che attraversano la regione. Continua a leggere per scoprire cosa si nasconde dietro questa escalation di violenza.

La partita fra Al-Ahly e Al-Ittihad è stata sospesa prima dell'intervallo per disordini dentro e fuori dallo stadio: invasione di campo, arbitro ferito e due vetture in fiamme negli scontri che sono proseguiti fino a tarda notte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

