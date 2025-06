Il costume da bagno che nasconde i fianchi è virale e lo trovi scontato al 70%

Il costume da bagno che nasconde i fianchi alla perfezione sta conquistando tutti: virale e scontato oltre il 70% su Amazon, è un vero affare! Perfetto per valorizzare le curve e sentirsi sicure in spiaggia o in piscina, questo modello ha già fatto impazzire Instagram e TikTok. Ma cosa rende così speciale questo capo? Scopriamolo insieme e approfitta dell’offerta imperdibile!

Il costume da bagno che nasconde i fianchi alla perfezione esiste! Non solo è virale, ma costa anche pochissimo! Su Amazon infatti lo puoi trovare scontato oltre il 70%. Una buona occasione per mettere alla prova un costume che ha spopolato su Instagram e TikTok. Kate Kasin costume da bagno Costume da bagno che nasconde i fianchi 18,89 EUR Acquista su Amazon Ma cosa rende così speciale questo capo? Si tratta di un costume da bagno composto da due pezzi: un boyshort e un mini dress con una gonna che nasconde i fianchi e avvolge in modo gentile le forme. Caratterizzato da uno spacco frontale a U, spalline rimovibili e imbottitura sul seno, questo costume è realizzato in tessuto altamente resistente ed elasticizzato. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Il costume da bagno che nasconde i fianchi è virale (e lo trovi scontato al 70%)

