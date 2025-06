Il contenzioso tra l’Unione dei comuni e l’azienda agricola del Poggio finisce al Tar

Il contenzioso tra l’Unione dei Comuni e l’azienda agricola del Poggio di Beatrice Pollarini si conclude al Tar, segnando una tappa cruciale nel confronto tra sviluppo sostenibile e tutela del territorio. La decisione dei giudici amministrativi sarà determinante per il futuro della proposta di un maxi impianto fotovoltaico a Santarcangelo, un progetto che potrebbe cambiare il volto della zona e aprire nuovi scenari di investimento e rispetto ambientale.

Era inevitabile che finisse così. Saranno i giudici del Tar a decidere sul contenzioso tra l'azienda agricola del Poggio di Beatrice Pollarini, una delle società del gruppo Pollarini, colosso avicolo con sede a Longiano, e l'Unione dei comuni della Valmarecchia, dopo che l'ente ha negato all'impresa di realizzare un maxi impianto fotovoltaico nei terreni di proprietà a Santarcangelo nella zona della Giola, in via Bagnolo. La richiesta per l'autorizzazione dell'impiatno era stata presentata l'anno scorso. Ma dalla conferenza dei servizi (l'organismo che riunisce tutti gli enti competenti) è arrivato il 'no'.