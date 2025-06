Il Conte bis ha finanziato il film fantasma dell’assassino di Villa Pamphili

Scandali e misteri avvolgono il cosiddetto "fantasma dell’assassino" di Villa Pamphili, un film mai realizzato ma finanziato con oltre 860mila euro di soldi pubblici. Dietro questa truffa si nasconde un intreccio di identità false, società di comodo e coperture internazionali, che mette in luce le falle della normativa sul tax credit durante il governo Conte II. Un caso che solleva interrogativi sulla trasparenza degli aiuti pubblici e sulle reti di inganno.

Un contributo pubblico da 863.595,90 euro per un film mai girato, ottenuto con una finta identità, una società maltese di comodo e una coproduzione italiana. Sullo sfondo, le falle della normativa sul tax credit durante il governo Conte II e un'indagine per duplice omicidio che inchioda il presunto regista. Francis Kaufmann e l'alias Rexal Ford: identità di comodo. Il presunto ideatore di questo raggiro è Francis Kaufmann, 46enne statunitense oggi in carcere in Grecia. Sotto lo pseudonimo "Rexal Ford", Kaufmann ha costruito una parvenza di carriera cinematografica inesistente. Il nome di Ford compare in un decreto ministeriale del 27 novembre 2020 (n.