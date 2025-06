Il Consorzio per la promozione turistica della Valchiavenna ha un nuovo presidente

Valchiavenna si appresta a scrivere un nuovo capitolo del suo percorso turistico. Con il rinnovo alla guida e una visione rivitalizzata, il Consorzio per la Promozione Turistica della Valchiavenna celebra i suoi 25 anni di storia guardando al futuro con entusiasmo e innovazione. La recente elezione del nuovo presidente segna un passo deciso verso strategie più dinamiche e sostenibili, pronti ad affrontare le sfide di un turismo in evoluzione.

Rinnovamento nella guida e nella visione, un nuovo corso che coincide con i 25 anni dalla sua costituzione: il Consorzio per la Promozione Turistica della Valchiavenna si prepara alle sfide future e a un turismo che cambia con la governance eletta nell'assemblea dei soci del 12 maggio

