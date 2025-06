Il consiglio regionale dice no alla proposta di legge sul fine vita | È materia dello Stato

Il Consiglio Regionale ha deciso di frenare la proposta di legge sul fine vita, innescando un confronto ricco di riflessioni e sensibilità. Un dibattito pacato, dove non si sono semplicemente scontrate fazioni opposte, ma si sono affrontate tematiche profonde e complesse, alla luce di una sentenza della Cassazione del 2019. La questione, delicata e cruciale, richiede ancora oggi il coraggio di trovare soluzioni condivise e rispettose dei diritti di tutti.

Una discussione pacata dove non ci sono state solo posizioni distanti tra favorevoli e contrarie, ma in cui protagoniste sono state le riflessioni vista la delicatezza di un tema che, nonostante una sentenza della cassazione risalente al 2019, fino ad oggi nessuno ha avuto il coraggio, a livello.

