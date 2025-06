Il Comune di Frosinone cerca tre rilevatori censimento

Sei interessato a un’opportunità di lavoro nel cuore di Frosinone? Il Comune sta cercando tre rilevatori per il Censimento Permanente, offrendo una chance concreta di collaborare con l’amministrazione locale. Questa è la tua occasione per contribuire attivamente alla raccolta di dati essenziali per lo sviluppo della comunità. Non perdere tempo: scopri come candidarti e fai parte di questo importante progetto!

Il Comune di Frosinone ha pubblicato sull’albo pretorio all’indirizzo https:servizi.comune.frosinone.itopenwebalboalbodettagli.php?id=69707&CSRF=a88c36f15b65c41474db14bc09e4ee4b l’avviso pubblico per il conferimento di 3 incarichi di rilevatore per lo svolgimento del Censimento Permanente. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Il Comune di Frosinone cerca tre rilevatori censimento

