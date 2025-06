Il comandante interregionale dei carabinieri in visita alla caserma di Arona

I carabinieri di Arona hanno avuto l’onore di ricevere la visita del comandante interregionale "Pastrengo", generale Riccardo Galletta, simbolo di comando e dedizione. Un momento importante che rafforza il legame tra istituzione e territorio, sottolineando l’impegno condiviso per la sicurezza e la tutela dei cittadini. La visita si inserisce in un percorso di collaborazione e supporto, consolidando la presenza dei carabinieri come pilastro della comunità locale.

Il comandante interregionale dei carabinieri "Pastrengo", con competenza territoriale sulle Legioni carabinieri di Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, ha fatto visita al comando di Arona. Martedì 17 giugno il generale Riccardo Galletta, accolto dal comandante provinciale dei.

