Il colonnello dei carabinieri Sabatino condannato per i depistaggi su Stefano Cucchi altri tre prescritti

Una svolta significativa nel caso Cucchi: il processo d’appello si è concluso con le condanne per tre carabinieri coinvolti nei depistaggi, mentre altri tre sono stati prescritti. La vicenda, che ha acceso i riflettori sulla giustizia e sulle responsabilità delle forze dell’ordine, rappresenta un passo importante nel ripristino della verità. La strada verso la verità continua, ma questa sentenza segna una tappa cruciale nel percorso di giustizia per Stefano Cucchi.

Depistaggi sul caso Cucchi – Prescritti tre carabinieri tra cui il generale Casarsa, tre condanne e due assoluzioni - Dopo anni di battaglie e speranze, la giustizia traccia un nuovo capitolo nel caso Cucchi, confermando le condanne e assoluzioni relative ai depistaggi che hanno insanguinato questa dolorosa vicenda.

Fu depistaggio. Per la morte di Stefano Cucchi, condannati due carabinieri - Confermate in Appello le pene per il colonnello Lorenzo Sabatino e a due anni e mezzo per il carabiniere Luca De Cianni. Come scrive huffingtonpost.it

