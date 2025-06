Il co-fondatore di Ethereum afferma che le riserve di ETH e Bitcoin di Wall Street accelereranno l’adozione della DeFi

Il co-fondatore di Ethereum, Joseph Lubin, sottolinea come le riserve di ETH e Bitcoin di Wall Street stiano accelerando l'adozione della DeFi, trasformando queste criptovalute in strumenti strategici di valore per le aziende. Questa tendenza sta aprendo la strada alla convergenza tra finanza tradizionale e decentralizzata, con altcoin come BTC BULL che potrebbero beneficiarne. La rivoluzione DeFi sta finalmente entrando nel vivo del mondo mainstream, aprendo nuove opportunitĂ per investitori e istituzioni.

Ethereum e Bitcoin diventano strumenti strategici per l'accumulo di valore da parte delle aziende: la finanza decentralizzata entra nella TradFi e anche le altcoin come BTC Bull (BTCBULL) potrebbero trarne giovamento. Il settore della finanza decentralizzata (DeFi) sta vivendo una nuova ondata di interesse da parte delle istituzioni finanziarie tradizionali. Joseph Lubin, co-fondatore di Ethereum,

