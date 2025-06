Il centrodestra di governo pronto a un’infornata di riservisti militari | Ne servono 10mila

Il centrodestra di governo si prepara a lanciare una nuova iniziativa militare, con l’obiettivo di rafforzare le forze armate e rispondere alle sfide globali. La proposta, avanzata da Nino Minardo della Lega, mira a creare una riserva di 10.000 riservisti, un passo strategico che potrebbe cambiare le dinamiche di difesa del Paese. mentre le tensioni in Ucraina e Medio Oriente continuano ad aumentare, questa iniziativa segna un capitolo cruciale nella politica di sicurezza italiana.

Mentre le guerre in Ucraina e Medio Oriente sono al centro dell’attenzione nazionale e internazionale, l’ 8 luglio in commissione Difesa della Camera inizieranno i lavori per arrivare a una proposta di legge che riformi l’ esercito e che potrebbe istituire una riserva militare. Sul tavolo infatti c’è una proposta della maggioranza di centrodestra che punta a costituire un bacino di 10mila riservisti. La proposta di Nino Minardo della Lega vuole “istituire, nell’ambito delle forze armate, un bacino di 10.000 unità di personale militare da destinare a riserva ausiliaria dello Stato “. Il deputato leghista prende ad esempio altri paesi europei come Francia, Germania e Gran Bretagna che hanno un sistema simile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it