Il centro storico si accende con le aperture serali dei ' Venerdì di luglio' tra degustazioni concerti e cene di contrada

Il centro storico di Cesena si prepara a brillare anche di sera, trasformandosi in un palcoscenico vibrante di degustazioni, concerti e cene di contrada. Per quattro venerdì di luglio, le strade si animano di eventi pensati per coinvolgere cittadini e turisti, creando un’atmosfera unica e coinvolgente. Un’occasione imperdibile per vivere la città sotto una luce nuova, tra musica, sapori autentici e convivialità. Non mancate a questa magica esperienza estiva!

Il centro storico della città, per 4 venerdì di luglio, torna ad animarsi con appuntamenti e iniziative serali che puntano a coinvolgere gli esercenti del centro e ad attrarre in città non solo i cesenati ma anche i turisti. Per venerdì 4,11,18 e 25 luglio il Comune di Cesena, insieme alle. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Il centro storico si accende con le aperture serali dei 'Venerdì di luglio', tra degustazioni, concerti e cene di contrada

In questa notizia si parla di: centro - venerdì - luglio - storico

“Venerdì dell'inclusione”: Primo incontro: “Il margine al centro” - Venerdì dell'Inclusione segna il primo incontro di un nuovo spazio di dialogo a Brindisi, dove istituzioni, scuole, università e cittadini si confrontano mettendo al centro ciò che spesso resta ai margini: fragilità, diversità e disuguaglianza.

VENERDÌ 11 LUGLIO 2025 ORE 16:00 Bologna "Alla scoperta del centro storico tutto Liberty" L'associazione ltalia Liberty ha organizzato una passeggiata guidata alla scoperta delle decorazioni Liberty di Bologna. Un giro per il centro storico di Bologna atten Vai su Facebook

Tornano i Venerdì di luglio per rilanciare il centro storico; Il centro storico si accende con le aperture serali dei 'Venerdì di luglio', tra degustazioni, concerti e cene di contrada; Torna Estate a Vignola con una lunga serie di proposte anche fuori dal centro storico.