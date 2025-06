Il cellulare è già bocciato Il ministro ha fatto bene

necessaria per tutelare l’integrità del percorso scolastico. Con questa nuova policy, si riduce il rischio di distrazioni e si promuove un ambiente più concentrato e autorevole. La decisione del ministro rappresenta un segnale forte: la scuola torna a essere un luogo di apprendimento serio e senza compromessi, dimostrando che, in alcuni casi, una decisione ferma può fare la differenza.

Lucca, 19 giugno 2025 – C’è un bocciato senza appello già ufficializzato in questo periodo di prove di maturità. E’ il cellulare che il ministro Valditara ora “espelle“ con apposita circolare anche dagli istituti superiori. L’indicazione è già arrivata ai dirigenti scolastici e ai coordinatori delle scuole paritarie, ma dal dire al fare il passo non è sempre così automatico. “Il divieto imposto dal ministro Valditara è senz’altro cosa buona e giusta – commenta Donatella Buonriposi, che per tanti anni ha ricoperto il ruolo di dirigente del Provveditorato di Lucca e Massa Carrara, in pensione da fine agosto 2023, ma con incarichi mirati al contenimento della dispersione scolastica –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il cellulare è già bocciato. “Il ministro ha fatto bene”

