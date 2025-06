Il CdS di Salvini smentito dal giudice positivo alla cannabis ma lucido | ha riavuto la patente

Il caso di un motociclista di Asti, positivo alla cannabis ma ancora lucido, che ha riottenuto la patente, mette in discussione la rigidità della riforma Salvini sulla tolleranza zero. Con la nuova versione dell’articolo 187 del Codice della Strada, il risultato del test antidroga sembra pesare più dello stato reale del conducente. Un giudice ha infatti ...

Un motociclista di Asti, parte lesa in un incidente stradale, ha riavuto la patente dopo essere risultato positivo alla cannabis. Questo dettaglio basta a scardinare l’impianto della riforma Salvini. Con la nuova versione dell’articolo 187 del Codice della Strada, la positività a un test antidroga vale più dello stato psico-fisico del conducente. Ma il caso astigiano ha aperto una crepa nel muro della cosiddetta tolleranza zero: un giudice ha restituito la patente al motociclista, in attesa di capire se questa legge sia compatibile con la Costituzione. Nuovo Codice della Strada: il ritiro della patente per la sola positività alla cannabis. 🔗 Leggi su Quifinanza.it