Il Castello di Udine svela i suoi segreti | Cooperare e Distinguersi ci porta nella protostoria friulana

Distinguersi", un viaggio affascinante tra i tesori nascosti e le storie millenarie della protostoria friulana. Il Castello di Udine si apre al pubblico, svelando segreti e testimonianze di un passato ricco di ingegno e collaborazione. Immersi in questa esperienza unica, i visitatori potranno scoprire come il passato abbia plasmato la nostra identità odierna, invitandoci a riflettere sull’importanza di cooperare per costruire un futuro solido e condiviso.

Il Colle del Castello di Udine, simbolo iconico della città , è molto più di una semplice collina: è un vero e proprio testimone di un passato remoto, fatto di ingegno e cooperazione. Da ieri, mercoledì 18 giugno, l'ex Chiesa di San Francesco in largo Ospedale Vecchio ospita la mostra "Cooperare e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Il Castello di Udine svela i suoi segreti: "Cooperare e Distinguersi" ci porta nella protostoria friulana

Il Castello di Udine svela i suoi segreti: Cooperare e Distinguersi ci porta nella protostoria friulana.

